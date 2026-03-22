Mediaset, Mfe, MediaForEurope o come vogliamo chiamarla è sempre stata molto attiva nella guerra agli over the top, cioè quelle piattaforme che distribuiscono contenuti video e audio direttamente via internet, bypassando i tradizionali distributori via cavo, satellite o tivù terrestre. Nel mirino c’è sempre stata soprattutto YouTube, che ha spesso saccheggiato gli archivi di Cologno Monzese senza averne le autorizzazioni. Mancato rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di copyright. E proprio Mediaset, quasi 20 anni fa, nel luglio del 2008, fu la prima grande organizzazione italiana a intentare una causa cruenta contro YouTube (e quindi Google Italia ) per il mancato rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di copyright. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mediaset fa pace con YouTube: così Pier Silvio vuole conquistare i mercati altrui

Articoli correlati

Pier Silvio Berlusconi ha puntato Selvaggia Lucarelli: la vuole a Mediaset, sarà conduttrice di un programma!Il mercato televisivo si muove in silenzio, ma quando lo fa lascia tracce evidenti.

Corona fa tremare Mediaset: il caso Pier Silvio diventa una bomba mediatica!Fabrizio Corona lancia accuse clamorose su una presunta relazione di Pier Silvio Berlusconi.

Contenuti utili per approfondire Pier Silvio

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: ecco cosa ha detto su Signorini, Corona, Panariello, Fiorello e Cattelan; Alessandro Cattelan futuro di Mediaset? Pier Silvio Berlusconi lo gela: Sarà ad Amici, ma per lui nessun progetto; Pier Silvio Berlusconi scarica Signorini; Fiorello festeggia in diretta con Biggio: Lui e Guanciale, che randellata al Gf Vip. Poi provoca Alessandra Mussolini.

Pier Silvio Berlusconi rassicura su Canzonissima nessuna preoccupazione in MediasetPier Silvio Berlusconi rilancia su Canzonissima e sfida Amici senza timori Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa a Milano il 21 marzo 2026 pe ... assodigitale.it

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: liquida Corona con gelo e lancia la sfida a FiorelloPier Silvio Berlusconi replica per la prima volta a Fabrizio Corona e, mentre parla del successo di Mediaset, sfida Fiorello ... gossipetv.com

“Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi” Pier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso Signorini: https://fanpa.ge/3kseB facebook

Pier Silvio #Berlusconi a tutto campo: voto sì al #referendum, non sento Alfonso #Signorini e la #guerra #mediaset #18marzo #iltempoquotidiano x.com