Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Filato sottile e mélange: la mano di Max Mara sulla lana. L’analisi del tessuto del polo ‘Mxmalbero’ rivela una scelta materica che definisce l’eleganza discreta tipica della maison italiana. Il cuore di questo capo risiede nell’utilizzo di un filato sottile di pura lana, lavorato con una tecnica specifica che ne esalta le proprietà naturali senza appesantire il capo. La lavorazione a coste non è solo estetica; essa conferisce al tessuto una struttura tridimensionale che offre elasticità trasversale, fondamentale per una vestibilità corretta su diverse corporature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara Polo ‘mxmalbero’: Guida completa

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Aggiornamenti e notizie su Max Mara Polo

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Non solo il Polo della Moda: gli altri progetti di Max Mara. VIDEOUn anno fa, nell’ambito del grande progetto di rigenerazione urbana alle ex Fiere (ora saltato), il Comune aveva annunciato interventi anche a San Maurizio e a Mancasale. In via Calvi di Coenzo ... reggionline.com