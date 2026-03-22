Mauro, ex centrocampista, afferma che il Napoli potrebbe ottenere il massimo dei punti fino alla fine del campionato, anche se ciò non garantirebbe comunque la vittoria dello scudetto. Nel frattempo, un altro ex calciatore commenta la strategia dell’attuale allenatore dell’Inter, che ha inviato messaggi per esercitare pressione sulla squadra avversaria, definendola però una scena da film di fantascienza.

Se. Ma vai a capire cosa si nasconda in quest’orizzonte per nulla piatto, dove un giorno sì e l’altro pure ci si può incamminare nelle favole. È il calcio, con le sue parabole, i suoi rimbalzi, le traiettorie più diaboliche: Inter 68, Milan 63, Napoli 62 e tra due settimane, nell’uovo di Pasquetta, Conte contro Allegri, in una specie di “fuori il secondo” che potrebbe orientare una parte del futuro. Prima, comunque, c’è Fiorentina-Inter, stasera, e converrà guardarsela per leggere tra le stelle, che Massimo Mauro vede però già brillare di nerazzurro. Ma se. Che dice Massimo Mauro, l’accendiamo questo finale di campionato? “A me sembra che sia più impossibile che difficile, come finire dentro un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Scudetto? Il Napoli da qui alla fine può fare filotto. Ma anche se succede..."

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