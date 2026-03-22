Mattino nasce ArchivIa | il cuore antico del futuro

Alle prime luci del mattino nasce ArchivIa, un progetto che collega il cuore antico di Napoli, risalente alla fine dell’Ottocento con figure come Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio, alla città digitale del 2026. La storia si intreccia con la trasformazione della metropoli, mantenendo vivo il collegamento tra passato e presente attraverso questa iniziativa.

Dalla Napoli di fine Ottocento, quella di Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio, divisa tra il sogno della modernità e una miseria ancestrale, alla metropoli digitale del 2026: un viaggio lungo tre secoli raccontato giorno dopo giorno dalle tante generazioni di cronisti che si sono avvicendate nella redazione del Mattino. Un lavoro nobile, faticoso e certosino che non è più destinato ad accumulare polvere negli scaffali degli archivi ma che ora si affida all'intelligenza artificiale per non perdere neanche una virgola del suo passato. Nasce così la rivoluzione ArchivIA: da oggi grazie all'integrazione della digitalizzazione delle pagine cartacee con l'Intelligenza Artificiale, ogni singola riga scritta dal 1892 ai tempi nostri cessa di essere un reperto statico per diventare un dato vivo, interrogabile e interconnesso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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