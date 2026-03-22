Altra vittoria per Mattia Lorenzo, promettente pugile e nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring il padre Piersilvio e la fidanzatina, rimasta più in disparte. Dopo l'esordio nel pugilato federale dello scorso dicembre a Savona, il giovane pugile si era imposto anche a fine febbraio a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si era concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mattia Lorenzo Berlusconi vince ancora sotto agli occhi di papà Piersilvio

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