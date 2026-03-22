Mattia Lorenzo Berlusconi vince ancora sotto agli occhi di papà Piersilvio

Da gazzetta.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra vittoria per Mattia Lorenzo, promettente pugile e nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring il padre Piersilvio e la fidanzatina, rimasta più in disparte. Dopo l'esordio nel pugilato federale dello scorso dicembre a Savona, il giovane pugile si era imposto anche a fine febbraio a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si era concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mattia lorenzo berlusconi vince ancora sotto agli occhi di pap224 piersilvio
© Gazzetta.it - Mattia Lorenzo Berlusconi vince ancora sotto agli occhi di papà Piersilvio

Articoli correlati

Strage in Svizzera, il papà di Mattia: "Non è possibile sia successo ancora"di Sandro Franceschetti Una ferita mai del tutto rimarginata, che ha ripreso a sanguinare con molta forza.

Maxi dividendi per i Berlusconi: dalle holding 65 milioni ai cinque fratelli. In testa Marina e PiersilvioLe quattro holding di famiglia (Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava) hanno il 61% di Fininvest, a sua volta maggior azionista di...

Aggiornamenti e notizie su Mattia Lorenzo Berlusconi

Temi più discussi: Lorenzo Mattia Berlusconi vince ancora: secondo successo nella boxe per il figlio di Pier Silvio (presente in tribuna); Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom; Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a Genova.

mattia lorenzo berlusconi mattia lorenzo berlusconi vinceBerlusconi junior torna sul ring: domenica sera al Casinò di Sanremo sfida Firdeus Kasemi del Boxing Club PoggibonsiLorenzo Mattia, 15 anni, figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, combatterà per la terza volta nella boxe federale nella categoria 55 kg ... ilsecoloxix.it

Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a GenovaSeconda vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi nella grande boxe (8 consecutive, in totale, prima del debutto federale e vittoria del campionato regionale). Dopo l'esordio nel pugilato federale di dic ... sportmediaset.mediaset.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.