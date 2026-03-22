Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun, in Polonia. Ottima prestazione dell’azzurro che ha saltato 8.39, ma l’oro va al portoghese Gerson Baldé (8.46). Bronzo per il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov (8.31). Il campione di Marino, atleta delle Fiamme Oro, si conferma ancora ai vertici del salto in lungo: settima gara consecutiva sul podio. Furlani con 8.39 ha eguagliato il suo personale, ma Baldè oggi ha tirato fuori dal cilindro il salto dell’oro con 8.46. Furlani ha tentato il colpo all’ultimo tentativo, ma un nullo ha confermato il trionfo del lusitano. Dopo il doppio oro mondiale a Tokyo e Nanchino (indoor), Furlani manca il tris ma si conferma ai vertici della disciplina, raggiunta dopo lo storico bronzo olimpico a Parigi 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento: l’Italia chiude al terzo posto i Mondiali indoor di Torun

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