Mattarella ha votato gli applausi mentre lascia il seggio

Il presidente della Repubblica ha votato alle 13 nel plesso Piazzi di Palermo. Dopo aver esercitato il diritto di voto, ha scambiato alcune parole con gli scrutatori e ha stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535. Al momento di lasciare il seggio, è stato accolto da applausi.

AGI - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle 13 ha votato al plesso Piazzi di Palermo. Il Presidente della Repubblica ha scambiato qualche parola con gli scrutatori e stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535, Fabrizio Ferro. Applausi all'esterno del seggio mentre Mattarella lasciava il plesso Piazzi. . 🔗 Leggi su Agi.it Articoli correlati Mattarella lascia la Scala tra gli applausi dopo la cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera – Il video(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica lascia la Scala al termine della cerimonia per i 150 anni del Corriere della... Applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per voto Referendum – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein si è recata a votare per il Referendum sulla giustizia al seggio elettorale a... Una selezione di notizie su Mattarella ha votato gli applausi... Temi più discussi: Referendum giustizia, cosa cambia con le modifiche; Rosy Bindi senza pudore, Meloni non ha votato la Costituzione. La destra e le forze eversive... | Libero Quotidiano.it; REFERENDUM | Zagrebelsky & co., la tirannide cesarista mascherata da democrazia giudiziaria; Mattarella a Salamanca con re Felipe: il saluto agli studenti italiani. Referendum giustizia, alle ore 12 affluenza pari al 14,88%: Mattarella ha votato a PalermoUrne aperte per il referendum sulla giustizia.I cittadini sono chiamati a confermare o respingere la riforma Nordio, ovvero il ddl costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici ... grandangoloagrigento.it Referendum: Mattarella ha votato a Palermo(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha votato per il referendum nel seggio dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli a Palermo. Quando il ... msn.com Anche #Mattarella è finito nella pattumiera della campagna #referendaria per fortuna ormai agli sgoccioli. ll corsivo di Damato pubblicato sul Riformista. #22marzo #giustizia #referendum x.com Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa nell’antica Sala Paraninfo delle Scuole Minori, alla presenza di Sua Maestà il Re di Spagna, Felipe VI. Alla cerimonia ha partecipato il Prorettore UniPg, prof. Alceo Mac facebook