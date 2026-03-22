Mattarella ha votato gli applausi mentre lascia il seggio

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha votato alle 13 nel plesso Piazzi di Palermo. Dopo aver esercitato il diritto di voto, ha scambiato alcune parole con gli scrutatori e ha stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535. Al momento di lasciare il seggio, è stato accolto da applausi.

AGI - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle 13 ha votato al plesso Piazzi di Palermo. Il Presidente della Repubblica ha scambiato qualche parola con gli scrutatori e stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535, Fabrizio Ferro. Applausi all'esterno del seggio mentre Mattarella lasciava il plesso Piazzi. . 🔗 Leggi su Agi.it

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