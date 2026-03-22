mattarella ha votato gli applausi mentre lascia il seggio

AGI - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle 13 ha votato al plesso Piazzi di Palermo. Il Presidente della Repubblica ha scambiato qualche parola con gli scrutatori e stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535, Fabrizio Ferro. Applausi all'esterno del seggio mentre Mattarella lasciava il plesso Piazzi. "Presidente è il nostro orgoglio" e tanti applausi è l'accoglienza che i palermitani hanno riservato al presidente. Il Capo dello Stato ha scambiato qualche parola con gli scrutatori e stretto la mano al presidente di seggio della sezione numero 535, Fabrizio Ferro, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Applausi all'esterno mentre Mattarella lasciava il plesso Piazzi. 🔗 Leggi su Agi.it

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