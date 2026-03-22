Massimo Mauro commenta la situazione dell’Inter, affermando che la squadra dovrebbe perdere tre partite. Ha aggiunto che in nessun momento si è avuta l’impressione di un rendimento convincente. Le sue parole si concentrano sulla percezione generale delle prestazioni della squadra, senza fare riferimenti specifici a eventi o motivazioni. La sua analisi si limita a osservazioni sul momento attuale dell’Inter.

Inter News 24 Massimo Mauro sull’Inter: «Dovrebbe buttare via tre partite. Mai si è avuta l’impressione che.». Segui le ultimissime. Per fare luce su questi scenari ricchi di tensione, La Gazzetta dello Sport ha interpellato Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli e oggi stimato opinionista televisivo, che non ha usato mezzi termini per definire le gerarchie attuali del calcio italiano. Secondo l’esperto, il cammino dei nerazzurri verso il titolo dipende in gran parte dalla capacità di gestione del gruppo mostrata dal proprio leader in panchina. LA RINCORSA SCUDETTO – « A me sembra che sia più impossibile che difficile, come finire dentro un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Tutto quello che riguarda Massimo Mauro

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