La Massese affronta Montespertoli in una partita valida per ottenere tre punti e migliorare la posizione in classifica. La gara segna l’ultima sfida del mese prima di un lungo periodo di stop di tre settimane, durante le quali le squadre non scenderanno in campo. La ripresa delle gare è prevista per il 12 aprile, quando inizierà il trittico finale del campionato.

Ultima fatica del mese per la Massese che poi, come tutte le altre squadre, avrà addirittura 3 settimane consecutive di sosta e tornerà in campo soltanto il 12 aprile per iniziare il trittico finale del campionato. Quella di Montespertoli anche alla luce del successivo lungo stop diventa, dunque, una partita fondamentale. Chiudere bene, con un risultato positivo che possa migliorare ulteriormente la classifica, sarebbe la medicina migliore con cui affrontare le settimane di allenamento che seguiranno. Per il match odierno il tecnico Paolo Pantera recupera due giocatori importanti come Buffa e Grasso. Il primo riprenderà sicuramente la fascia da capitano ed il suo posto al centro dell’attacco a fianco di Lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese A Montespertoli per i tre punti. L’obiettivo è migliorare la classifica

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