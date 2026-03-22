È stata presentata la Mash GT750, una moto tourer franco-cinese che si propone come una soluzione accessibile nel segmento. Dotata di un motore bicilindrico parallelo da 730 cc e di un serbatoio da 24 litri, questa nuova proposta combina caratteristiche tecniche di rilievo con un prezzo contenuto. La sua introduzione segna un passo importante per il marchio nel mercato delle moto di lunga percorrenza.

In Italia il nome Mash è stato associato soprattutto alle 125 dal gusto rétro, moto semplici e accessibili con cui il marchio francese si è fatto conoscere. In realtà la Casa aveva già allungato il passo con alcune 400 e 650, ma con la GT750 punta a cambiare scenario: non più una monocilindrica essenziale o una media di gusto classico, bensì una vera tourer carenata, ricca di dotazioni e con ambizioni da macinachilometri. Mash aveva infatti già proposto modelli come Five Hundred 400, Six Hundred 650 e X-Ride 650, mentre la sua notorietà iniziale in Italia è legata soprattutto alla diffusione delle 125 della famiglia Seventy Five, Black Seven e Café Racer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mash GT750, arriva la tourer franco-cinese accessibile

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