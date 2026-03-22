Lunedì, 23 marzo (ore 18.00) presso la Libreria Raffaello di Napoli, Liliana Di Bella presenterà il suo ultimo libro "Marietta - storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni" (Bookabook Edizioni). La vicenda narrata nel libro si svolge nel cuore dell’entroterra siciliano dove la protagonista principale del racconto, Marietta, cresce con le ferree consuetudini del suo Paese natio, in un clima molto tranquillo e apparentemente spensierato. La narrazione degli eventi accompagna il suo lungo cammino dall’infanzia fino all’età adulta, tracciando un affresco luminoso e autentico di una Sicilia d’altri tempi. Sebbene le vicende privilegino una prospettiva decisamente al femminile, tuttavia vengono esplorate, con abile realismo, le complessità e le contraddizioni dell’animo umano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Marietta – storia di vita rurale, ricami, merletti e tradizioni” alla Libreria Raffaello di Napoli

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