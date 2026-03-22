Un ex arbitro ha commentato l’intervento del Var durante la partita, spiegando che il rigore assegnato alla Juventus era giusto per due motivi principali. Ha sottolineato che in televisione si è vista solo un’immagine del fallo di mano in area, senza considerare altri dettagli. La sua analisi si concentra esclusivamente sulle motivazioni ufficiali dietro la decisione presa dall’arbitro.

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© Juventusnews24.com - Marelli spiega: «Rigore per la Juve? Giusto concederlo per due motivi principali. In televisione si è vista solo un’immagine»

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