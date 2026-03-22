Marco Reguzzoni tra i primi iscritti alla Lega | Presi la tessera a 15 anni Umberto Bossi per 40 anni la mia guida

Marco Reguzzoni, tra i primi iscritti alla Lega, ha deciso di aderire al movimento a 15 anni, scegliendo di seguire da vicino la figura di Umberto Bossi. La sua tessera risale agli inizi del partito e da allora ha mantenuto un legame stretto con la leadership e gli sviluppi della formazione politica. La sua esperienza personale si intreccia con quella del movimento autonomista fin dai primi passi.

Varese – Fin da ragazzo, quando a soli quindici anni decise di prendere la tessera della Lega agli albori del movimento autonomista, Marco Reguzzon i ha legato la propria storia personale e politica a quella di Umberto Bossi. Un rapporto lungo più di quarant’anni. Dalla nascita della Lega Nord, agli anni di governo, fino all’uscita dalla politica attiva, Reguzzoni è rimasto tra i dirigenti più vicini al Senatùr, che ha continuato a frequentare anche lontano dai riflettori. Venerdì, nella casa di famiglia a Gemonio, è stato tra i pochi a poter portare personalmente l’ultimo saluto al fondatore del Carroccio. Matteo Luigi Bianchi, il deputato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marco Reguzzoni, tra i primi iscritti alla Lega: “Presi la tessera a 15 anni. Umberto Bossi per 40 anni la mia guida” Articoli correlati Leggi anche: La scomparsa del “Senatùr”. È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni Leggi anche: È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Aggiornamenti e notizie su Marco Reguzzoni Temi più discussi: Marco Reguzzoni, tra i primi iscritti alla Lega: Presi la tessera a 15 anni. Umberto Bossi per 40 anni la mia guida; Umberto Bossi, Reguzzoni: Ora è solo il tempo delle lacrime; A Pontida i funerali di Bossi, nessuna camera ardente. Salvini arrivato a Gemonio; Busto: Reguzzoni, Bossi sembrava pazzo, ma ebbe ragione. Umberto Bossi, Reguzzoni: Funerali a Pontida scelta simboloPer tutti gli amici di Bossi l’appuntamento è domenica all’abbazia di Pontida a mezzogiorno. msn.com L’ex leghista Marco Reguzzoni, bossiano di ferro, entra in Forza ItaliaBusto Arsizio, 8 ottobre 2024 – Quest’estate la candidatura – da indipendente, si sarebbe detto una volta – nelle liste azzurre per le elezioni europee. Ora l’adesione formale. Marco Reguzzoni, ... ilgiorno.it Per i funerali, la famiglia Bossi sceglie il luogo di mille raduni del Carroccio. Accolti in casa solo Giancarlo Giorgetti e Marco Reguzzoni. Poi arriva pure il Capitano. Mercoledì il ricordo a Montecitorio da parte dei gruppi politici. facebook Il bustocco Marco Reguzzoni conobbe Bossi a 15 anni nell’86: “Domenica a Pontida ricorderemo un grande uomo” #in evidenza x.com