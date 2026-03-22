Marche in Slovenia | modello idrico contro il clima

Il presidente della regione Marche ha portato in Slovenia un esempio di gestione pubblica delle risorse idriche, mostrando come un modello efficiente possa essere applicato anche oltre confine. La visita si concentra sulle strategie messe in atto per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, con un focus particolare sulle pratiche di tutela e distribuzione dell’acqua. L’obiettivo è condividere esperienze e metodi concreti tra le due aree.

Il presidente Antonio Albunia rappresenta l’esempio vivente di come la gestione pubblica delle risorse idriche possa diventare un modello internazionale, portando il nome della regione in Slovenia per illustrare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. L’invito al Blu Economy Forum di Ajdovscina, fissato per il 24 marzo, non è una semplice partecipazione onorifica ma un riconoscimento del lavoro svolto da Tennacola Spa nell’integrazione tra territorio montano e costiero. La narrazione che si sta costruendo intorno a questo evento smonta l’idea di una regione isolata o passiva di fronte alle sfide ambientali: le Marche stanno dimostrando capacità progettuale avanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche in Slovenia: modello idrico contro il clima Articoli correlati Ridisegnare il futuro: modello ecologico per le Marche interneSanta Vittoria in Matenano si prepara a ospitare un evento che potrebbe ridisegnare il futuro delle aree interne delle Marche. Calabria punta su Sorical: modello idrico unico per sbloccare fondi PNRR e superare criticità strutturali.Il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, ha delineato un ambizioso progetto: la costruzione di un modello di gestione del servizio...