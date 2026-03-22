Marche | -4.000 aziende in 5 anni il settore crolla

Negli ultimi cinque anni, il settore agricolo nelle Marche ha subito una riduzione di oltre quattro mila aziende, segnando un crollo nel numero di attività presenti nella regione. Questa diminuzione rappresenta un cambiamento evidente nel panorama economico locale, coinvolgendo numerose imprese che operano nel settore agricolo. La situazione evidenzia una fase di crisi che interessa direttamente il tessuto produttivo regionale.

Le Marche si trovano ad affrontare una contrazione significativa del tessuto agricolo, con la perdita di oltre quattromila attività in cinque anni. Per contrastare questa tendenza e discutere le implicazioni degli accordi commerciali internazionali come il Mercosur, sarà organizzato un primo forum regionale a Morrovalle il 28 marzo. I dati emersi dalle analisi incrociate della Camera di Commercio Regionale e della Cia dipingono un quadro preoccupante: il calo del 16,1% delle imprese agricole rappresenta non solo una statistica fredda, ma il sintomo di una crisi strutturale che minaccia l’identità stessa del territorio marchigiano. La flessione più acuta si è verificata tra il 2022 e il 2024, periodo in cui i numeri hanno raggiunto livelli allarmanti, segnando un punto di rottura nella continuità storica del settore primario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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