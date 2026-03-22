Maratona di Roma 2026 spettacolo e sfide storiche | i vincitori della gara maschile e femminile

Roma, 22 marzo 2026 – Vittoria bis per Asbel Rutto alla Maratona di Roma 2026. Emozionante la battaglia maschile a due che lo ha incoronato di nuovo con 2h06:32, ad un soffio da Henry Tukor Kichana, per lui la piazza d’onore in 2h06:36. Più staccato l’etiope Lencho Tesfaye Anbesa che completa il podio in 2h07:44. Per le donne è la keniana Pascaline Kibiwot ad allontanarsi in solitaria e andare a vincere firmando il nuovo primato di gara con il crono di 2h22:44. Seconda l’etiope Genet Tadesse Robi in 2h24:55 e podio completato dalla connazionale Aberash Fayesa Robi in 2h25:43. (Fonte Adnkronos) Foto Run Rome the MarathonFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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