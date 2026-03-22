Manfredonia sconfitto di misura a Fasano | proteste sulla seconda rete dei padroni di casa
Al Manfredonia non riesce l'impresa di fermare la corsa del Fasano al Curlo e subisce l'ennesima sconfitta in trasferta, pur uscendo a testa alta dal confronto con la terza della classe. Nella ripresa Pezzella ridisegna la squadra, complice anche l'infortunio di Balba, ed i sipontini si rendono più pericolosi, ma soffrendo l'assenza del centravanti Urain. Nel momento di maggiore pressione del Manfredonia, il Fasano trova una rete molto dubbia: fallo su Biagioni, Zini di Udine lascia correre e Barranco trova il 2-0. Nelle concitati fasi seguenti, viene espulso Pezzella. Il Manfredonia trova il gol della bandiera al 93' con Giacobbe, bravo a ribadire in rete una respinta su una prima conclusione di Sanaj. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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