Una mamma a Prato ha dimenticato i figli sulla banchina e, dopo essersi accorta dell’assenza, il treno è tornato indietro per recuperarli. L’episodio è avvenuto venerdì sera, quando la donna si è accorta che i bambini non erano con lei salendo sul convoglio. La situazione si è conclusa con il ritorno del treno a riprendere i figli lasciati sulla banchina.

Prato, 22 marzo 2026 – Brutta avventura nella serata di venerdì per una mamma che, salita sul treno a Prato, si è resa conto che i figli non erano con lei. Ma la disavventura l’hanno passata anche i passeggeri del treno che da Bologna centrale era diretto a Firenze Santa Maria Novella in quanto a causa della ’dimenticanza’ della donna, il convoglio ha avuto ben 55 minuti di ritardo. La donna non trova i figli, chiede aiuto al capotreno. A raccontare quanto accaduto sono stati alcuni passeggeri che hanno anche registrato l’annuncio del capotreno che spiegava quello che era accaduto. Secondo quanto riferito, il treno aveva appena lasciato la stazione di Prato centrale quando la donna ha cominciato ad agitarsi e a chiedere aiuto al capotreno in quanto non trovava i suoi figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mamma dimentica i figli sulla banchina, il treno torna indietro a riprenderli

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