Malpensa chiude una pista per ristrutturazione cosa succede all’aeroporto e ai viaggiatori

L'aeroporto di Milano Malpensa chiuderà la pista 35L17R per lavori di ristrutturazione per circa due mesi. Durante questo periodo, le operazioni di volo saranno influenzate e alcune rotte potrebbero essere modificate. La chiusura riguarda esclusivamente questa pista, mentre le altre restano aperte per garantire i voli. I viaggiatori sono invitati a verificare le informazioni sui voli prima di partire.

Per quasi due mesi l’aeroporto di Milano Malpensa chiuderà la pista 35L17R per lavori di ristrutturazione. Fino al 9 maggio saranno infatti effettuati interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. Durante questo periodo, la seconda pista dello scalo lombardo continuerà a rimanere operativa, determinando tuttavia una riduzione della capacità di gestione dei voli, con inevitabili ricadute sui viaggiatori. Perché Malpensa chiude una pista e quanto durano i lavori. Nell’aeroporto situato nel Varesotto i cantieri resteranno attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per questo motivo la pista interessata dai lavori sarà del tutto inutilizzabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Malpensa chiude una pista per ristrutturazione, cosa succede all’aeroporto e ai viaggiatori Articoli correlati L’aeroporto di Malpensa chiude una pista, voli spostati su Linate: quando e per quanto tempoMalpensa (Varese), 23 febbraio 2026 – Viaggiatori fate attenzione, l’aeroporto di Malpensa sta per chiudere una delle due piste. Malpensa, metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio per lavori a una delle due piste. Parte dei voli dirottati su Linate.Da lunedì prossimo lavori in corso all’aeroporto di Malpensa, che conferma “la chiusura temporanea della pista 35L/17R alle operazioni di volo tra il... Contenuti utili per approfondire Malpensa chiude Temi più discussi: L'aeroporto Malpensa chiude una pista per 55 giorni: voli dirottati a Linate. Cosa cambia dal 16 marzo; Da lunedì 16 marzo chiude per quasi due mesi una pista di Malpensa; Malpensa, dal 16 marzo chiude pista per 2 mesi: voli spostati su Linate; Malpensa, da oggi una pista chiusa per lavori: fino al 9 maggio parte dei voli spostati su Linate. L'aeroporto Malpensa chiude una pista per 55 giorni: voli dirottati a Linate. Cosa cambia dal 16 marzoI lavori, che saranno eseguiti 24 ore 24, 7 giorni su 7, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture: la pista va rifatta ogni 20 anni ... milanotoday.it Malpensa, da oggi una pista chiusa per lavori: fino al 9 maggio parte dei voli spostati su LinateStop temporaneo per interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli impianti tecnologici ... milano.repubblica.it MALPENSA CHIUDE MEZZA PISTA DAL 16 MARZO AL 9 MAGGIO — VOLI SCHENGEN DIROTTATI SU LINATE: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE Finita la festa olimpica e paralimpica, Milano torna ai cantieri. Dal 16 marzo 2026 la pista 35L/17R facebook