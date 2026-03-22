malore in quota addio spandri montagna in lutto

Un uomo di 50 anni di Cortenova, in Valsassina, è deceduto mentre praticava scialpinismo in Alta Valfurfa. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato colto da un infarto durante l’attività in quota. La notizia ha suscitato sgomento tra gli appassionati di montagna e gli escursionisti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

È morto forse come e dove avrebbe voluto, con gli sci a piedi e in montagna. È morto stroncato probabilmente da un infarto mentre stava praticando scialpinismo in Alta Valfurfa Andrea Spandri, 50enne di Cortenova in Valsassina. Era una guida alpina e, dal 1998, un Maglione rosso, la celebre divisa dei Ragni della Grignetta. Era stato anche tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino. L’allarme l’altro giorno, nel pomeriggio intorno alle 15, vicino al rifugio Cesare Branca, 2.400 metri di quota, sul gruppo Ortles-Cevedale, di fronte al ghiacciaio dei Forni, quando è stato individuato un corpo riverso a terra tra la neve: inutile l’intervento dei soccorritori perché il suo cuore non batteva già più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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