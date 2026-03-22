malore improvviso paolo torna a casa e crolla davanti ai 4 figli

Un uomo torna a casa e, dopo aver accusato un malore, decide di riposare. Pochi minuti dopo, crolla davanti ai suoi quattro figli. La scena si svolge in una giornata che, fino a quel momento, sembrava normale e senza avvisaglie di problemi. La famiglia si trova ora ad affrontare una situazione improvvisa e difficile.

Una giornata iniziata come tante si trasforma in pochi minuti in un dramma irreparabile. Un uomo rientra a casa, accusa un malessere e decide di riposare. Poi, all’improvviso, il crollo davanti ai suoi familiari. Una scena che si consuma sotto gli occhi della moglie e dei figli, con un epilogo che lascia senza parole un’intera comunità. Chi era Paolo Accorroni. La vittima è Paolo Accorroni, 49 anni, residente a Filottrano. Un uomo molto conosciuto e stimato, non solo per il suo lavoro ma soprattutto per il forte impegno sociale. Operaio in una ditta edile del territorio, Accorroni era anche sensei di judo, donatore di sangue, responsabile dei gruppi scout parrocchiali e volontario della Protezione civile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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