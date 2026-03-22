Un ex calciatore ricorda un episodio accaduto durante la sua esperienza all’Inter, spiegando che il motivo per cui fu sostituito fu legato a un dettaglio specifico. In particolare, afferma che un suo compagno di squadra, noto per le sue acrobazie in campo, eseguiva più capriole di lui. La sua testimonianza si concentra su un aspetto legato alle sostituzioni e alle caratteristiche di alcuni giocatori.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La storia del calcio è fatta di ritorni, cicli che si chiudono e nuove vite che sbocciano lontano dal rettangolo verde. Quella di Stephen Ayodele Makinwa, l’ ex attaccante nigeriano celebre per le sue capriole acrobatiche e la sua potenza fisica, è una parabola che oggi profuma di speranza. A distanza di quindici anni dai suoi fasti in Serie A, l’ex punta ha deciso di rimettersi in gioco con una missione nobile: offrire ai giovani talenti della sua terra la stessa opportunità che ebbe lui a soli 17 anni. L’ARRIVO IN ITALIA E I MISTERI DEL MERCATO – « Ci ho messo un po’ a capire l’Italia: l’allenatore arrivava al campo in bicicletta e mi dicevo “Possibile sia così povero?”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Makinwa ricorda: «All’Inter saltò per questo motivo! Martins faceva più capriole di me»

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Makinwa: "Malesani faceva ridere, Delneri non lo capivo, con Lotito pagavo il medico. E non mi tutelava"La seconda vita di Stephen Ayodele Makinwa è stata un’altra capriola: tipo quelle che faceva per esultare dopo un gol.

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