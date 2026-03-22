Mai più femminicidi in 200 al presidio per ricordare Valentina

Circa 200 persone si sono radunate sabato 21 marzo alle 18 in Largo Rezzara per ricordare Valentina Sarto e alzare la voce contro i femminicidi. La manifestazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa drammatica emergenza, con i partecipanti che hanno espresso solidarietà e volontà di cambiare. L'iniziativa si è conclusa con un momento di silenzio.

Circa 200 persone si sono raccolte in Largo Rezzara sabato 21 marzo alle 18, in ricordo di Valentina Sarto e per gridare, ancora una volta, “mai più femminicidi”. Indetto da Rete contro la violenza di genere e Non una di meno, il presidio ha visto intervenire diverse donne rappresentanti di associazioni e movimenti: “Cosa non ha funzionato? – ha detto una di loro -. Siamo in piazza da dieci anni e non possiamo più accettare che muoiano ancora donne in questo modo. Ci chiediamo se le istituzioni fanno e hanno fatto abbastanza. Valentina Sarto si era rivolta ai carabinieri, perché non si è riusciti a evitare questa fine?”. “La ministra Roccella qualche tempo fa ha detto che siamo fortunate se non veniamo uccise – ha detto una ragazza al microfono -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Un presidio per ricordare al Palazzo che non si può continuare a prendere in giro Terni”

Fondi ad Hamas: 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad HannounCirca 200 persone hanno partecipato nel pomeriggio di oggi a un presidio davanti al carcere di Genova Marassi in solidarietà con Mohammad Hannoun,...

Una selezione di notizie su Mai più femminicidi in 200 al presidio...

Temi più discussi: Valentina Sarto, in 700 alla fiaccolata a Bergamo contro i femminicidi: Donne, denunciate; Femminicidio a Bergamo: Valentina Sarto uccisa dal marito. A dare l’allarme la figlia dell’uomo; La gelosia, le minacce e la denuncia mai fatta: cosa sappiamo del femminicidio di Valentina Sarto; Femminicidio Bergamo, parla il nuovo compagno della vittima Valentina Sarto: Gli aveva detto di noi. Lei stava pensando di denunciarlo.

Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»41 anni, barista, è stata accoltellata nella casa in cui viveva con Vincenzo Dongellini, con cui si era sposata lo scorso maggio. La mamma: «Scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui» ... vanityfair.it

Valentina Sarto, in 700 alla fiaccolata a Bergamo contro i femminicidi: «Donne, denunciate»Anche il fratello e il padre della barista uccisa al corteo silenzioso partito dalla casa dove è avvenuto il delitto. La vicina: «Non avrei mai creduto Vincenzo capace di questo» ... bergamo.corriere.it

I 50 anni di «Novecento», Valentina Ricciardelli: «Film attualissimo. Una settimana di iniziative» x.com

L’attenzione sul caso di Valentina Sarto e in generale sulla violenza di genere non si arresta. Un centinaio di persone si è ritrovato in piazza Pontida questa sera, sabato 21 marzo, per un nuovo presidio organizzato dalla Rete bergamasca contro la violenza di facebook