Un coniglio rosa inquietante torna a far parlare di sé, questa volta nel mondo di Dylan Dog. L’indagatore dell’incubo, ormai vicino ai quaranta anni, ha incontrato un personaggio bizzarro durante un episodio ambientato a Milano. Le avventure del protagonista continuano a ruotare attorno a figure insolite e minacciose, che anticipano temi e immagini presenti in altre storie di cartoni animati.

L’indagatore dell’incubo fa ancora i conti con un coniglio rosa inquietante: Dylan Dog si avvicina ai quaranta, 38 primavere fa ha incrociato sulla sua strada (milanese) un personaggio bizzarro. E ai pronostici dell’epoca sono sopravvissuti entrambi. La storia comincia nel 1987, in “casa Bonelli“. Luigi Mignacco, all’epoca giovanissimo sceneggiatore di Mister No, bussò alla porta di Decio Canzio, braccio destro di Sergio Bonelli e direttore della casa editrice, con una nuova storia: ne aveva già scritta una su un soggetto di Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, ebbe un’idea tutta sua. "Avevo appena visto il film La casa 2 di Sam Raimi, sanguinoso e ironico al tempo stesso – riavvolge il nastro – e ho pensato a un Dylan Dog, tra humor e splatter, contro un personaggio dei cartoni animati, uno tipo Bugs Bunny o i personaggi di Tex Avery". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mai fidarsi dei conigli rosa. Divertenti ma uccidono... anticipano Roger Rabbit. E ora sognano un cartoon

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