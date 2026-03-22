Le cose cambiarono rapidamente e in senso negativo per la ideologicizzazione e conseguente politicizzazione di quella corrente che nacque come corrente di pensiero.La degenerazione del piccolo movimento era già manifesta nel 1969. Dunque non è vero, come leggo, che i guasti oggi presenti sarebbero insorti trent’anni fà. Ne fui io stesso “vittima”: il 31 dicembre 1968 avevo completato il mio servizio militare come Tenente della Aeronautica Militare. Il CSM doveva assegnarmi la nuova sede e io trovavo normale essere destinato alla sede che avevo al momento dell’inizio del mio servizio militare alla Scuola di Guerra Aerea di Firenze, cioè la Pretura di Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Magistratura democratica, una vecchia storia

Articoli correlati

“Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica“Molte voci, un solo No per la democrazia”, recitava il sottotitolo dell’incontro organizzato ieri da Magistratura democratica a Roma sul referendum.

Magistratura democratica: scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale“Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla...

Tutti gli aggiornamenti su Magistratura democratica

Temi più discussi: Preferirei di no, le toghe rosse contro la riforma della giustizia; Molte voci per il No, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica; Il vicepresidente Cei, Savino: referendum, perché non vado al convegno di Magistratura democratica; XXV Congresso di Magistratura Democratica - Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro - seconda giornata (pomeriggio).

Magistratura indipendente. Bacchettate a chi dissenteGuai a contraddire la dirigenza del gruppo. È diventato un caso l'intervista rilasciata ieri al Corriere di Bernadette Nicotra, ... iltempo.it

Referendum, il No della giudice Marra: «È un’emergenza democratica: la politica vuole avere mani libere»«La riforma rappresenta un’emergenza democratica, un cavallo di Troia per colpire l'indipendenza della magistratura e liberare le mani della politica», denuncia la ... quotidianodipuglia.it

Intervento di Simone Silvestri al XXV Congresso di Magistratura democratica * di Simone Silvestri giudice del Tribunale di Lucca facebook

Magistratura democratica vuole darmi una lezione di diritto costituzionale sostenendo che oggi la Carta, dopo la riforma, considera l’imputato innocente fino al terzo grado di giudizio. Formalmente vero, ma il problema è che l’impalcatura fascista del processo x.com