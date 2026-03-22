Il Movimento 5 Stelle ha sottolineato che l’acqua rappresenta una risorsa fragile e ha chiesto di innovare le politiche per proteggerla. A Firenze, si evidenzia come negli ultimi anni il rapporto con l’acqua in Toscana sia diventato più complesso, con periodi di eccesso durante eventi estremi e carenze in momenti di siccità. La questione coinvolge comunità, agricoltura e sistemi produttivi.

FIRENZE – “Negli ultimi anni il rapporto con l’acqua si è fatto più complesso e contraddittorio anche in Toscana: è troppa quando arrivano eventi estremi ed è troppo poca quando la siccità riduce la disponibilità e mette sotto pressione comunità, agricoltura e sistemi produttivi. Non si tratta però solo di quantità ma della possibilità concreta di accedere a una risorsa che sia anche sicura. Le evidenze sulla presenza diffusa di microplastiche, l’attenzione crescente sui Pfas e la vicenda del Keu, con il rischio di contaminazione delle falde, mostrano un problema già presente e destinato ad ampliarsi”. La pensa così il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - M5S: “L’acqua è una risorsa fragile, innovare le politiche per tutelarla”

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