Montevettolini (Pistoia), 22 marzo 2025 – All’età di 91 anni, compiuti lo scorso 14 febbraio, è mancato all’affetto dei suoi cari il collega Romano Francini che per tanti anni si è occupato del ciclismo toscano. Lo ha fatto (primo in Toscana) dando vita alle trasmissioni in diretta delle gare ciclistiche seguendole da vicino con lo studio mobile per Radio Montecatini prima e Radio Europa dopo. Ha scritto a suo tempo per alcuni settimanali toscani che si occupavano di ciclismo e per il giornale Il Telegrafo nonché per l’organo ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana “Tuttociclismo”. Un carissimo collega e un amico con il quale abbiamo avuto modo di trascorrere tante giornate al seguito del ciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto nel ciclismo, è morto Romano Francini. Lanciò le dirette radio delle gare

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