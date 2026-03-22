T ra inverno e primavera, trovare il capospalla perfetto può diventare una vera sfida. Ma per i fisici curvy, c’è un capo che mette tutte d’accordo: il trench con cintura. Raffinato, versatile e incredibilmente strategico, è l’alleato ideale per definire la silhouette e dare carattere anche al look più semplice. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Strutturato Il trench strutturato con cintura conquista ancora una volta il titolo di giacca curvy passe-partout della mezza stagione. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” nella mezza stagione? Grazie ad un trench con cintura femminile e chic Beige Nella Primavera-Estate 2026, l’intramontabile trench beige, lungo e con cintura, si rivela il capospalla must-have del guardaroba curvy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lungo o corto, beige o nero: il trench con cintura per fisici curvy definisce il punto vita e valorizza le forme

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