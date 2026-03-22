L’ultimo saluto a Umberto Bossi a Pontida tra le note di Va pensiero e le proteste dei militanti leghisti

Da virgilio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontida centinaia di militanti leghisti hanno partecipato ai funerali di Umberto Bossi. Un coro di Alpini ha intonato il “Va Pensiero” mentre alla premier Giorgia Meloni sono stati riservati applausi e il grido “secessione”. Il feretro del “senatùr” è passato per l’ultima volta davanti al pratone di Pontida mentre alcuni suoi fedelissimi non hanno risparmiato cori, critiche e proteste contro l’attuale Lega. Pontida, l'ultimo saluto a Umberto Bossi Le note di ”Va pensiero" Applausi alla Meloni, critiche a Salvini Giorgetti ferma i cori contro il Tricolore Pontida, l’ultimo saluto a Umberto Bossi Tra gli applausi dei militanti e le bandiere con il sole delle Alpi, il feretro di Umberto Bossi è passato davanti al pratone di Pontida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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