A Pontida centinaia di militanti leghisti hanno partecipato ai funerali di Umberto Bossi. Un coro di Alpini ha intonato il “Va Pensiero” mentre alla premier Giorgia Meloni sono stati riservati applausi e il grido “secessione”. Il feretro del “senatùr” è passato per l’ultima volta davanti al pratone di Pontida mentre alcuni suoi fedelissimi non hanno risparmiato cori, critiche e proteste contro l’attuale Lega. Pontida, l'ultimo saluto a Umberto Bossi Le note di ”Va pensiero" Applausi alla Meloni, critiche a Salvini Giorgetti ferma i cori contro il Tricolore Pontida, l’ultimo saluto a Umberto Bossi Tra gli applausi dei militanti e le bandiere con il sole delle Alpi, il feretro di Umberto Bossi è passato davanti al pratone di Pontida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L’ultimo saluto a Umberto Bossi a Pontida tra le note di ”Va pensiero" e le proteste dei militanti leghisti

Articoli correlati

I funerali di Umberto Bossi a Pontida. I militanti intonano "Va, pensiero"Il coro del Nabucco, che esprime la nostalgia degli ebrei prigionieri per la loro patria, e che ha rappresentato un punto di riferimento per tutto il...

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi

Temi più discussi: L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire; Bossi, a Pontida l’ultimo saluto. Saranno funerali di popolo. Salvini va in visita: Emozionato; A Pontida l'ultimo saluto a Umberto Bossi: a celebrare i funerali dovrebbe essere l'abate don Giordano Rota; Funerali Umberto Bossi, tutto pronto a Pontida: dai big del governo al coro degli Alpini. Orari e cerimonia per l'ultimo saluto al Senatur.

L'ultimo saluto a Bossi: il funerale a PontidaAGI - Sono centinai i militanti leghisti che si sono radunati al monastero di San Giacomo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Accanto a loro è stato installato un maxi schermo da dove potranno ... msn.com

Addio a Umberto Bossi, folla a Pontida per ultimo saluto. I cori leghisti, Salvini contestatoDopo i funerali il feretro di Bossi per l'ultima volta al pratone di Pontida Applausi dei militanti e le bandiere con il sole delle Alpi salutano il feretro di Umberto Bossi mentre passa davanti al pr ... msn.com

Funerali di Umberto Bossi, Pontida facebook

Momenti di tensione all’arrivo di Matteo #Salvini ai funerali di Umberto #Bossi, dove alcuni militanti lo hanno contestato urlando “molla la camicia verde” e “vergogna”. Cori anche a #Pontida in ricordo del fondatore della Lega, mentre all’abbazia applausi x.com