A Ostia, a novembre, si respirano giornate difficili che sembrano non richiedere spiegazioni o preamboli. La spiaggia, quasi deserta, trasmette un senso di desolazione evidente, mentre il profumo di fiele si percepisce già al risveglio. Sono momenti in cui l’atmosfera si fa pesante e il clima si fa percepire senza bisogno di parole o analisi approfondite.

Ci sono giornate che non hanno bisogno de spiegazioni, de preamboli o de filosofie spicciole. Giornate che puzzano de fiele già dalla colazione. Se vieni da un’eliminazione in Europa League dove ne hai presi quattro in casa – quattro, che manco a calcetto tra scapoli e ammogliati – e vedi che a marzo sei passato dal guarda’ la Juve dall’alto al dover rincorrere Spalletti e pure il Como de Fabregas, beh, allora vuol dire che è finita l’ora dei “buoni propositi”. Oggi non servono le mani avanti, non servono gli alibi del “progetto” o della sfortuna. Oggi servono i tre punti. E onestamente, non ce ne frega manco niente de come arrivano. Pure se la palla rimbalza sulla schiena dell’arbitro e finisce dentro per sbaglio, noi esultiamo come se avessimo vinto la Champions a Wembley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’ultima spiaggia (che poi è Ostia a novembre)

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