L' ultima missione - Project Hail Mary debutta superando quota 140 milioni in tutto il mondo

Il film con star Ryan Gosling tratto dal romanzo scritto da Andy Weir ha ottenuto dei risultati molto positivi nelle sale internazionali. L'ultima missione - Project Hail Mary, il film di Amazon MGM Studios con star Ryan Gosling, ha debuttato con un ottimo incasso pari a 140,9 milioni di dollari in tutto il mondo. La cifra rappresenta il miglior risultato ottenuto da un titolo prodotto dagli studios in questo 2026. Le cifre incassate ai box office Il progetto diretto da Phil Lord e Chris Miller ha superato i dati ottenuti da Scream 7, targato ParamountSkyglass, che si era fermato a 97 milioni di dollari. L'Ultima Missione: Project Hail Mary, di cui potete leggere la nostra recensione, ha un costo di produzione di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com