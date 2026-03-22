Oggi a Trigoria si svolge una partita decisiva per il futuro della Roma di Gasperini contro il Lecce. La seduta mattutina del team si è svolta in un clima teso, con l’obiettivo di prepararsi alla sfida fondamentale. La squadra ha lavorato intensamente negli allenamenti, concentrandosi sulla strategia per affrontare la gara. La partita rappresenta un crocevia importante per la stagione del club.

Nella mattinata di oggi, l’atmosfera attorno al centro sportivo di Trigoria riflette la gravità di una congiuntura stagionale senza appello. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida interna contro il Lecce, la Roma si ritrova costretta a processare l’eliminazione dall’ Europa League avvenuta in settimana, trasformando il campionato nell’unico sentiero rimasto per l’accesso alla prossima Champions League. Il summit d’urgenza di venerdì scorso tra la proprietà Friedkin e l’area tecnica ha tracciato un perimetro chiaro: l’obiettivo minimo è il quarto posto, un traguardo che impone un cambio di passo immediato per non rendere fallimentare l’intero percorso sportivo del sodalizio capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’ultima chiamata di Trigoria: la Roma di Gasperini si gioca il futuro contro il Lecce

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