A Firenze sono arrivate oltre mille insegnanti per partecipare al corso nazionale ‘Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia’. L’obiettivo dichiarato è insegnare ai bambini fin dai primi anni di vita l’importanza di un’educazione che promuova l’uguaglianza. Il percorso formativo si concentra su strategie e metodi pratici da adottare nelle scuole dell’infanzia, con l’intento di cambiare approcci educativi già dai primi momenti.

Sono arrivate a Firenze in mille, per l’avvio del corso nazionale ’Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia’. Tante le insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria (quasi tutte donne) che ieri hanno assistito al convegno inaugurale della prima esperienza strutturata di formazione su questi temi, in Italia. A promuoverla, la Fondazione Giulia Cecchettin e il Dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze. Fra i relatori, anche Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione a lei dedicata, accolto con un lungo applauso e una standing ovation. "La scuola è un ambiente fertile, fin dai primissimi anni – ha dichiarato la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci – perché è lì che bambini e bambine imparano i valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’uguaglianza nasce all’asilo. Oltre mille insegnanti al corso: "Bisogna educare da subito"

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