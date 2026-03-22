Lucchese - L’ ultimo chilometro Pirozzi | Il finale è il più difficile

Nell'ambito della squadra di calcio lucchese si parla dell’ultimo impegno prima della promozione, con Pirozzi che commenta come il finale sia il momento più impegnativo. L’atmosfera inizia a riempirsi di aspettative, anche se nessuno si sbilancia pubblicamente. La squadra si prepara per l’ultima partita, mentre il gruppo si concentra sugli ultimi dettagli prima di ufficializzare il risultato.

Nell’aria c’è profumo di promozione anticipata. Un po’ tutti lo pensano, ma, per scaramanzia, nessuno nel clan rossonero lo dice apertamente. Alla vigilia della trasferta di Cenaia, la parola d’ordine è una sola: non fidarsi delle apparenze e pensare solo a disputare una partita all’altezza dell’importanza del match. Queste le problematiche, proprie di una gara sulla carta facile, analizzate, alla vigilia, da Sergio Pirozzi. "Le difficoltà – ha affermato il trainer – sono legate al fatto che, nei testa-coda, la. coda, cioè l’avversario, non ha nulla da perdere e, comunque, parliamo di una formazione che ha battuto la Zenith in dieci e con il Viareggio ha perso, ma stava vincendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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