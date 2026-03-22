Luca Argentero splende nel suo abito più bello | Avvocato Ligas Ironico sexy e pericolosamente narcisista La svolta giusta e coraggiosa che serviva

Luca Argentero indossa il suo abito più elegante nel ruolo di “Avvocato Ligas”, un personaggio che combina ironia, sensualità e un tocco di narcisismo. La sua interpretazione rappresenta una svolta nel panorama televisivo, distinguendosi per originalità e audacia. La fiction, spesso dominata da figure di avvocati, medici, giudici e professori, si arricchisce di un protagonista che si fa notare per la sua presenza forte e caratterizzata.

“Ah ma che noia, che barba l’ennesimo avvocato in tv”. Ma si potrebbe dire anche per l’ennesimo medico, giudice, giornalista, professore e tutte quelle categorie che spesso sono al centro della produzione della fiction italiana. Eppure. “Avvocato Ligas” – una produzione Sky Studios e Fabula Pictures tratta da “Un caso complicato per l’avvocato Ligas Perdenti” – segna un nuovo corso non solo nella produzione delle serie tv italiane, ma anche un solco nella carriera di Luca Argentero. L’attore, infatti, si cala perfettamente negli abiti di uno degli avvocati più affascinanti della tv. Sciupafemmine (ai livelli quasi patologici, va a letto con la moglie del socio dello studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas, la serie presto su SkyLuca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata. Luca Argentero è l’Avvocato LigasClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la... Aggiornamenti e notizie su Luca Argentero Luca Argentero, così per sporcarmi un po’Dopo anni da eroe della corsia, con ‘Avvocato Ligas’ (già boom di ascolti su Sky) l’attore piazza un bad guy da manuale. È l’inizio di una nuova fase? Noi pensiamo di sì. E anche lui ... rollingstone.it Luca Argentero: «Amare Cristina davanti alle telecamere? Molto più semplice e divertente che con una sconosciuta»Protagonista della nuova serie genere legal drama di Sky, Ligas, l'attore torinese ha girato una scena erotica con la moglie Cristina Marino, madre dei suoi due figli. «Preferisco mia moglie a chiunqu ... vanityfair.it