L’Ostensione al gran finale Assisi invasa dai pellegrini Deroghe alla Ztl per il voto

Assisi accoglie un grande afflusso di pellegrini nell’ultimo giorno di ostensione pubblica delle spoglie di san Francesco, che si conclude questa sera. Durante il fine settimana, molte persone hanno visitato la città per venerare il santo nel suo ottavo centenario della morte. Sono state adottate deroghe alla Ztl per consentire il passaggio dei fedeli che si sono radunati nella zona.

È l’ultimo giorno per l’ ostensione pubblica delle spoglie mortali di san Francesco, ancora un fine settimana di grandi afflussi di pellegrini per venerare il Poverello nell’ottavo centenario della morte. Migliaia e migliaia le persone che in questo mese, ogni giorno, hanno raggiunto Assisi e sono sfilate davanti all’urna collocata nella chiesa inferiore. Un evento unico che ha messo a dura prova le capacità di una città piccola, in particolare i suoi abitanti, nonostante una ‘macchina’ organizzativa imponente. Nella giornata odierna gli ultimi pellegrini che si sono prenotati potranno rendere omaggio al Patrono d’Italia dalle 7 alle 19 prima della ricollocazione dell’urna nella tomba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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