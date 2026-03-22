L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 | Ariete e Leone riconosciuti e ammirati

Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026, il Sole si trova in Ariete e si congiunge a Saturno, portando un aumento della responsabilità. Durante gli stessi sette giorni, il segno del Leone riceve riconoscimenti e ammirazione pubblica. Questi eventi astrali vengono registrati come punti centrali per i segni coinvolti.