L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 | Ariete e Leone riconosciuti e ammirati
Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026, il Sole si trova in Ariete e si congiunge a Saturno, portando un aumento della responsabilità. Durante gli stessi sette giorni, il segno del Leone riceve riconoscimenti e ammirazione pubblica. Questi eventi astrali vengono registrati come punti centrali per i segni coinvolti.
Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 il Sole in Ariete si congiunge a Saturno, rafforzando il senso di responsabilità. Venere, sempre in Ariete, si congiunge a Chirone, riaprendo questioni da guarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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