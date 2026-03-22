L'oroscopo del 23 marzo 2026 | Ariete e Acquario pensano a rinnovarsi le previsioni segno per segno

Quanta creatività con Venere in Ariete e la Luna in Gemelli nell'oroscopo di lunedì 23 marzo 2026: estroversione, coraggio, socialità ed energie soprattutto ai segni di fuoco e d'aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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