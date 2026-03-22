Un uomo ricciuto osserva un’ombra proiettata su un muro bianco, un’immagine che si distingue dalle solite figure seducenti viste sullo schermo. La scena si svolge in un momento di solitudine, mentre la routine quotidiana sembra soffocare ogni pensiero di sogni o desideri nascosti. La sua mente rimane attratta da quell’ombra, che si muove lentamente nel riquadro di luce accanto alla sua testa.

Non distoglieva la mente dal ricordo di quell’ ombra su muro bianco. Mai dallo schermo pieno di seduzioni avventurose e di procaci figure di donne, mai un’immagine lo aveva turbato come quell’ombra che s’era levata e si moveva nel riquadro di luce accanto alla sua testa ricciuta. Si chinò fingendo di cercare qualcosa dentro il cassetto, e intanto ascoltava la voce velata dietro le sue spalle e respirava il diffuso tepore delle mine. Era una voce giovane, con uni filo di tenerezza struggente. Non posso telefonare diceva, il nostro telefono è rotto, da stamattina riceve ma non trasmette. Dobbiamo andare al centralino, prendere l’appuntamento. No no telefonate voi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ombra. Desideri nascosti e ansie represse. Ma la routine quotidiana schiaccia ogni possibile sogno

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