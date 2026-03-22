Lollobrigida tre uomini e una Lollo | il docu-bomba

Tre uomini che si litigavano il suo amore e ora la sua eredità, dieci milioni di euro svaniti nel nulla, la villa da sogno sull’Appia Antica ridotta a discarica, una valanga di debiti. Si annuncia esplosivo, pruriginoso, imperdibile, il documentario Gina Lollobrigida: diva contesa, da venerdì 3 aprile su Hbo Maxi, un mix tra una soap come Beautiful, una serie come Succcession, ma soprattutto vita vissuta di una delle ultime grandi dive, morta a 95 anni il 16 gennaio 2023. Il documentario ricostruisce l’incredibile vicenda giudiziaria che ha monopolizzato giornali e televisioni, con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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