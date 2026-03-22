Ad aprire la ventiduesima giornata di campionato è la festa dell'Olimpia Milano, che torna al Forum e, tra le celebrazioni per il suo 90º anniversario batte Sassari 99-87 grazie ad una buona prova corale, portandosi così a quota 32 punti in classifica. Fa lo stesso anche Venezia, che con molte più difficoltà passa a Trieste con Nikolic protagonista, riuscendo a resistere alla rimonta giuliana in un finale da brivido. Dopo tre mesi all'Allianz Cloud, Milano torna a casa e celebra al meglio il proprio 90º compleanno al Forum di Assago. La squadra di Poeta centra il 16º successo stagionale al termine di una gara di alti e bassi, iniziata a ritmo blando, con un gran crescendo nel mezzo e qualche incertezza nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Olimpia festeggia i 90 anni con una vittoria su Sassari. La Reyer resiste alla rimonta di Trieste

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