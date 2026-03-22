Durante la partita, il centrocampista ha fallito un calcio di rigore, attirando l’attenzione dei media che gli hanno attribuito un voto molto basso. I giornali hanno commentato l’errore, assegnando a Locatelli una valutazione di 4. La sua prestazione sottoporta è stata oggetto di discussione tra gli esperti, considerando anche le valutazioni complessive sulla sua partita.

Locatelli sbaglia dal dischetto: il centrocampista riceve un pesantissimo 4.5 dopo il grave errore che ha condizionato il pareggio di ieri sera. La Juventus deve archiviare il deludente pareggio per 1-1 dell’ultimo turno. Al termine dei 90 minuti, le attenzioni si concentrano sulle prestazioni dei singoli. Il quotidiano Tuttosport ha analizzato la prova di Manuel Locatelli, assegnandogli un pesantissimo 4.5 in pagella. La dirigenza ha assistito a un match dai due volti per il capitano, positivo per larghi tratti ma autore di uno sbaglio fatale dagli 11 metri che ha negato i 3 punti ai bianconeri nella rincorsa per conquistare le posizioni valide per l’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli sbaglia dal dischetto, i giornali non gli perdonano l’errore: pagella fortemente condizionata! Il voto

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Una raccolta di contenuti su Locatelli sbaglia

Temi più discussi: Locatelli e un errore dal dischetto che pesa tanto: la Juventus butta via due punti, ma non aveva mai sbagliato un rigore in A; Spalletti e la frase svelata in diretta tv: Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigore; Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5); Il Sassuolo frena la corsa Champions della Juve, è 1-1: Locatelli sbaglia un rigore, Muric para tutto.

Locatelli e un errore che pesa, ma non aveva mai sbagliato un rigoreLa Juventus non riesce ad andare oltre all'1-1 interno contro il Sassuolo: Locatelli, nel finale, non ha trasformato il rigore della possibile vittoria ... goal.com

Locatelli e un errore dal dischetto che pesa tanto: la Juventus butta via due punti, ma non aveva mai sbagliato un rigore in ALa Juventus non riesce ad andare oltre all'1-1 interno contro il Sassuolo: Locatelli, nel finale, non ha trasformato il rigore della possibile vittoria. msn.com

Cos'è successo prima del rigore sbagliato da Locatelli in Juve-Sassuolo Yildiz era sul dischetto , Vlahovic era pronto, ma il centrocampista è andato da Spalletti che in conferenza ha confermato: . "Locatelli è venuto e mi ha detto "mister lo batt facebook

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