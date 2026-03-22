Loano ribalta | da svantaggio a vittoria salvezza in gioco

Da ameve.eu 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria della S.F. Loano contro la Voltrese, ottenuta con una prova collettiva solida, segna un punto di svolta cruciale per la squadra rossoblù che si è riposta al terzultimo posto in classifica grazie ai tre punti conquistati a Ceriale. La partita, iniziata con il gol di Tussellino per gli ospiti, ha poi Hamati e Rimondo ribaltare il risultato, confermando che la strada della salvezza è ancora aperta nonostante le difficoltà iniziali. L’inizio del match non è stato favorevole per i padroni di casa, costretti ad affrontare subito lo svantaggio dopo l’errore iniziale che ha permesso a Tussellino di segnare all’avvio. Tuttavia, la reazione immediata della squadra ha trasformato completamente lo scenario, dimostrando una capacità di recupero rara nel calcio moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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