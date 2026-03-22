Lo vogliamo vivo | Professore iraniano con una taglia da 1 milione su X la condanna di Greenwald e Scahill

Un professore iraniano ha pubblicato un messaggio su X chiedendo di ottenere una persona viva. La sua richiesta ha suscitato forti reazioni e accuse di violazione delle regole della piattaforma. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di diversi commentatori e ha generato un acceso dibattito online. Greenwald e Scahill hanno condannato l’accaduto attraverso i propri canali.

Un annuncio pubblicato sulla piattaforma X ha scatenato dure critiche e accuse di violazione delle regole della rete sociale. L’account verificato Terror Alarm ha lanciato una campagna di raccolta fondi per offrire un milione di dollari come ricompensa per la cattura “viva” del professor Seyed Mohammad Marandi, docente all’Università di Teheran e noto analista politico vicino alle posizioni della Repubblica Islamica dell’Iran. Nel messaggio, accompagnato da un video del professore, si legge che l’iniziativa è rivolta a chi è descritto come “consigliere del Leader Supremo iraniano e propagandista spesso allineato con le Guardie Rivoluzionarie”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Lo vogliamo vivo”: Professore iraniano con una taglia da 1 milione su X, la condanna di Greenwald e Scahill Articoli correlati Germania, pericolo antifascista: il governo mette una “taglia” da un milione sul Gruppo VulcanoLa Germania ha deciso di prendere sul serio i sabotaggi energetici operati dagli antifascisti nella periferia di Berlino. Leggi anche: Iran, Israele: "C'era una taglia di 10 milioni di dollari su Larijani. Lo abbiamo ucciso gratis"