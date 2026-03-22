Lo sci di primavera sui Sibillini continua con gli impianti aperti finché la neve lo permette. A Bolognola si registra una maggiore affluenza rispetto a Frontignano, secondo quanto riferito da un rappresentante delle due stazioni sciistiche. La speranza è di poter prolungare la stagione fino a Pasqua, mantenendo attivi gli impianti finché le condizioni lo consentiranno.

Neve di primavera e impianti aperti. "A Bolognola c’è stata più affluenza rispetto a Frontignano – afferma Francesco Cangiotti, amministratore delle società Bolognola Ski e Frontignano 360 –. Considerando il periodo e il fatto che fosse nuvoloso, non ci lamentiamo. Nella prima stazione, dove c’è più neve, continueremo a stare aperti tutti i giorni, per Frontignano invece valutiamo. Giovedì è prevista altra neve". Ieri a Bolognola era aperto l’80% delle piste (Sciovia Pintura 1, Pintura 2, Castelmanardo, tapis roulant Scoiattolo e Madonnina). Oggi si continua, come pure a Frontignano di Ussita, dove sono operative le seggiovie Saliere e Belvedere con le relative piste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sci di primavera sui Sibillini: "Aperti finché la neve regge, speriamo di arrivare a Pasqua"

Articoli correlati

La primavera non vuole arrivare, nuove perturbazioni e rischio di una Pasqua fredda e variabileFirenze, 19 marzo 2026 - Ci aspettano giornate dal meteo altalenante e più fredde rispetto alle medie del periodo.

Ancora neve sui Sibillini: fiocchi attesi già dal pomeriggio sopra i 1200 metriTorna la neve sui Sibillini dopo una breve fase di correnti miti e piogge notturne.

Una selezione di notizie su Lo sci di primavera sui Sibillini...

Temi più discussi: Lo sci di primavera sui Sibillini: Aperti finché la neve regge, speriamo di arrivare a Pasqua; Sibillini imbiancati dalla neve, un weekend dedicato allo sci. Ecco dove sono aperti gli impianti; Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm.

Sibillini imbiancati dalla neve, un weekend dedicato allo sci. Ecco dove sono aperti gli impiantiBOLOGNOLA Una generosa nevicata ha trasformato i Sibillini in un palcoscenico invernale a inizio primavera. Quaranta centimetri di neve fresca hanno imbiancato le stazioni sciistiche ... corriereadriatico.it

Primavera e Pasqua 2026 sulla neve: 7 eventi tra snowpark, musica e feste sulle piste da sciLa primavera è alle porte, ma la stagione sugli sci non è ancora finita! Scoprite gli eventi imperdibili nelle prossime settimane e nel weekend di Pasqua. siviaggia.it

Valanga sui Sibillini, accumuli di neve fino a 8 metri invadono provinciale http://ow.ly/TIQA106w9zU #tuttoggi #Cronaca #Valnerina - facebook.com facebook