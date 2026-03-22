CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si sta per giungere a metà gara, siamo passati al 9° km. 16:51 Pimpante Caterina Ganz! Nelle 15 al 6,7km. Restano in 25! 16:49 Gara che durerà circa un’ora. Primo quarto di competizione in 13’45” 16:46 Scala posizioni Ganz al 5,6km, si staccano un altro paio di atlete intanto. 16:44 Siamo al quinto chilometro e sono 33 le atlete nel gruppo di testa con Ganz che milita intorno alla ventesima posizione. 16:42 Ganz 20^ ai 4km 16:40 La Svezia vuole concludere un’annata da 5 ori olimpici con un’altra vittoria. Oltre a Frida Karlsson da corsa in volata anche Svahn e Sundling! 16:37 Occhio anche a Slind! 19:36 Non è partita Iris De Martin Pinter 19:34 Heidi Weng vorrebbe il 135° podio in coppa del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: pimpante Ganz nella prima metà di gara

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