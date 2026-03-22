LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | Klaebo chiude il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:22 Altro podio di Weng, eterna piazzata come poche: 135 podi con 14 vittorie nel primo livello. 20:21 Chiude alla fine fuori dal podio Jessie Diggins l’ultima gara della carriera. SUNDLING vince la volata su Svahn, terza Weng! 20:19 Grande gara dell’australiana Fordham ancora nelle 16! Occhio a Svahn se si giunge tutte assieme 20:15 Siamo al km 17! 20:13 Sono ancora 20 nel gruppo di testa! 20:11 SEDICESIMO CHILOMETRO: sempre meno! 20:10 Ritiro della tedesca Sauerbrey. 20:08 Ai 14.7 km sono tutte lì davanti le big, ancora 5km! 20:05 Restano in 16 atlete nel gruppo di testa. Ganz 24^. 20:04 Karlsson e Weng sembrano averne ai 13km! Figuriamoci se molla Diggins. 🔗 Leggi su Oasport.it

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