LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | Klaebo cala il tris grandissima gara di Davide Graz

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:22 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della gara su 20km mass start maschile di Lake Placid e anche la stagione: a più tardi per la prova femminile. A dopo! 18:20 Martino Carollo ha chiuso 28° mentre Mocellini è giunto nelle retrovie. Screenshot 18:18 Chiude Federico Pellegrino nella standing ovation del pubblico USA! Ha stampato nel finale il compagno Elia Barp, che bella immagine. 18:17 Sul podio, per la cronaca, anche Ree e Amundsen. 18:15 Ah peccato, è sesto il sappadino: ispirato da Lisa Vittozzi chiude la migliore gara su distanza della carriera! 18:15 FOOOOTOFINISH TRA GRAZ E STENSHAGEN PER LA QUINTA MONETA! Bravo! Klaebo, Klaebo, Klaebo: tris di Coppe per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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