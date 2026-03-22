LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | battute finali di gara e Coppa!

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Tira Jessie ai 12km: che cuore questa ragazza!! Venti minuti e sarà finita la Coppa! 20:00 Ganz guida il gruppo inseguitore a 25” dalla testa ed è ventiquattresima. Metà gara! 19:56 Si stacca Caterina purtroppo, 21” dalla testa e qualche metro dalla coda del gruppo. 19:54 Siamo giunti metà gara!! Bene ancora Ganz! Si sta per giungere a metà gara, siamo passati al 9° km. 16:51 Pimpante Caterina Ganz! Nelle 15 al 6,7km. Restano in 25! 16:49 Gara che durerà circa un’ora. Primo quarto di competizione in 13’45” 16:46 Scala posizioni Ganz al 5,6km, si staccano un altro paio di atlete intanto. 16:44 Siamo al quinto chilometro e sono 33 le atlete nel gruppo di testa con Ganz che milita intorno alla ventesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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